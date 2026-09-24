Asunción: aparatoso accidente en el centro deja daños materiales

Dos mujeres protagonizaron un aparatoso accidente entre las calles Teniente Fariña e Independencia Nacional, zona céntrica de Asunción, durante el transcurso de esta tarde.

Al respecto, el oficial Sergio Rolón reportó que uno de los autos involucrados, un Mercedes-Benz, iba sobre la calle Teniente Fariña y al alcanzar el cruce con Independencia Nacional, se produjo el impacto contra el otro automóvil, de la marca Toyota.

Tras el choque, ambos vehículos fueron a parar contra una pequeña muralla que se encontraba en la esquina de la intersección.

Otro punto que confirmó el uniformado policial es que cada vehículo contaba con solamente una persona dentro y pese a la escena, las conductoras -cuyas identidades no se dieron a conocer- no resultaron con heridas de gravedad, aunque una de ellas habría sido trasladada por medios propios al Hospital de Trauma.

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