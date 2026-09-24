Policiales
24 de septiembre de 2026 a la - 21:39

Asunción: aparatoso accidente en el centro deja daños materiales

Varias personas observan un coche negro dañado contra un muro y un coche plateado con daños en una calle urbana.
Aparatoso accidente registrado este jueves en el centro de Asunción.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito con considerables daños materiales en el centro de Asunción. Según datos de la Policía Nacional, las conductoras involucradas no resultaron con heridas de gravedad.

Por ABC Color
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Dos mujeres protagonizaron un aparatoso accidente entre las calles Teniente Fariña e Independencia Nacional, zona céntrica de Asunción, durante el transcurso de esta tarde.

Al respecto, el oficial Sergio Rolón reportó que uno de los autos involucrados, un Mercedes-Benz, iba sobre la calle Teniente Fariña y al alcanzar el cruce con Independencia Nacional, se produjo el impacto contra el otro automóvil, de la marca Toyota.

Tras el choque, ambos vehículos fueron a parar contra una pequeña muralla que se encontraba en la esquina de la intersección.

Hombre en camiseta azul analiza el accidente, mientras dos mujeres, una de blusa negra y otra junto al coche, observan la escena.
Así quedaron los vehículos tras el choque.

Otro punto que confirmó el uniformado policial es que cada vehículo contaba con solamente una persona dentro y pese a la escena, las conductoras -cuyas identidades no se dieron a conocer- no resultaron con heridas de gravedad, aunque una de ellas habría sido trasladada por medios propios al Hospital de Trauma.

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