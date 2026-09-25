ABC Motor
25 de septiembre de 2026 a la - 05:19

Joshua Duerksen no finaliza la carrera sprint de Bakú

Hasta aquí, Joshua Duerksen tuvo un complicado fin de semana en el GP de Azerbaiyán.
Hasta aquí, Joshua Duerksen tuvo un complicado fin de semana en el GP de Azerbaiyán.Joshua Duerksen, Prensa

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, del equipo de origen británico Invicta Racing, lastimosamente no finalizó la carrera sprint del GP de Azerbaiyán, que se disputó este viernes en el circuito urbano de Bakú por la 12ª fecha de la FIA Fórmula 2.

Por Derlis Santacruz
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Nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 22 años y que clasificó 16º para la carrera sprint de Azerbaiyán, que se corrió este viernes sobre el rápido trazado callejero de 6.003 metros y 20 curvas en Bakú y que inició con un leve atraso, partió con los neumáticos blandos (rojo) desde la octava fila y en la primera vuelta ya se produjo el primer incidente entre el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing), que fue penalizado diez segundos posteriormente, y el español Mari Boya (Prema Racing), por lo que salió el safety car.

Lea más: Joshua Duerksen, fuera del top 10 en las dos qualys de Bakú

Al reanudarse la competencia, en la vuelta 4 de las 21 que se disputaron, Duerksen retomó las acciones en el P13 y ganó una posición para ser 12º, y en la siguiente vuelta, la quinta, superó al japonés Ritomo Miyata (Hitech) y quedó 11º, posición en la que se mantuvo por varios giros, hasta que en la vuelta 12 cedió un puesto (12º) y otros dos más (14º), en las siguientes vueltas, debido a la pérdida de rendimiento por el desgaste excesivo de los neumáticos.

En la vuelta 18, Joshua intentando superar a otro rival (Noel León, Campos Racing) y recuperar posiciones, fue a parar por las barreras de protección y tuvo que abandonar una carrera sprint que a la postre fue ganada por el sueco Dino Beganovic (Dams Lucas Oil), escoltado por el neerlandés Laurens Van Hoepen (Trident) y el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), quienes completaron el podio, tras un accidentado final.

La feature race 1 se pondrá en marcha a las 7:15 de nuestro país.