Joshua Duerksen no finaliza la carrera sprint de Bakú

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 22 años y que clasificó 16º para la carrera sprint de Azerbaiyán, que se corrió este viernes sobre el rápido trazado callejero de 6.003 metros y 20 curvas en Bakú y que inició con un leve atraso, partió con los neumáticos blandos (rojo) desde la octava fila y en la primera vuelta ya se produjo el primer incidente entre el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing), que fue penalizado diez segundos posteriormente, y el español Mari Boya (Prema Racing), por lo que salió el safety car.

⚫️ LIGHTS OUT IN BAKU ⚫️



Nikola Tsolov holds the lead as Beganovic moves into P2! 👊



Disaster for Boya as he gets tagged round by Camara on the run to T2... 🫣#F2 #AzerbaijanGP | LAP 1/21 pic.twitter.com/QKUbhSnYiM — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2026

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SAFETY CAR DEPLOYED... 🚨



Mari Boya is out of the race after contact with Camara on the opening lap ❌#F2 #AzerbaijanGP | LAP 1/21 pic.twitter.com/g3Nh3bYKeQ — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2026

Al reanudarse la competencia, en la vuelta 4 de las 21 que se disputaron, Duerksen retomó las acciones en el P13 y ganó una posición para ser 12º, y en la siguiente vuelta, la quinta, superó al japonés Ritomo Miyata (Hitech) y quedó 11º, posición en la que se mantuvo por varios giros, hasta que en la vuelta 12 cedió un puesto (12º) y otros dos más (14º), en las siguientes vueltas, debido a la pérdida de rendimiento por el desgaste excesivo de los neumáticos.

SAFETY CAR DEPLOYED... 🚨



Joshua Dürksen finds the barrier at T1 ❌#F2 #AzerbaijanGP | LAP 18/21 pic.twitter.com/1h5klV7G1i — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2026

En la vuelta 18, Joshua intentando superar a otro rival (Noel León, Campos Racing) y recuperar posiciones, fue a parar por las barreras de protección y tuvo que abandonar una carrera sprint que a la postre fue ganada por el sueco Dino Beganovic (Dams Lucas Oil), escoltado por el neerlandés Laurens Van Hoepen (Trident) y el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), quienes completaron el podio, tras un accidentado final.

CHAOS ON THE RESTART! 😵‍💫💥



Multiple cars off after a frantic start to the final lap of the Sprint... 🫣#F2 #AzerbaijanGP | LAP 21/21 pic.twitter.com/aCE9KQNdmv — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2026

La feature race 1 se pondrá en marcha a las 7:15 de nuestro país.