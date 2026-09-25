Motociclismo: Pedro Valiente y Nico Torrez competirán en Brasil

Pedro Valiente vuelve a la acción tras su doble competencia en Interlagos, São Paulo (Brasil), donde quedó en el top 5 en las dos competencias que disputa: la GP600 y la R3 de la Yamaha bLU cRU. Esta es la sexta fecha del certamen, quedando dos más para el final. Valiente fue campeón de esta categoría en el 2024 y por ahora se mantiene en la zona de podio. Una fecha crucial para sus aspiraciones de mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

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Nico Torrez, por su parte, corre la quinta y penúltima fecha de la Moto4 Latin Cup. En la fecha pasada, que se disputó en Argentina, logró un valioso top 10, que lo mantiene entre los mejores de la categoría.

Los dos pilotos paraguayos ya están en Santa Cruz do Sul, donde este jueves hicieron todos los trámites administrativos, pruebas de seguridad y reconocimiento de la pista. Este viernes todas las categorías tuvieron prácticas libres, pero Torrez ya tuvo una prueba decisiva porque cierra el día con una clasificación.

Este sábado y domingo hay más rondas clasificatorias y Nico ya tendrá su primera carrera. En tanto Pedro, disputará su única carrera el día domingo.