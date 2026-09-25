ABC Motor
25 de septiembre de 2026 a la - 19:50

Motociclismo: Pedro Valiente y Nico Torrez competirán en Brasil

Tanto Pedro Valiente como Nico Torrez, llevan nuevamente la bandera tricolor hasta Brasil para marcar una notoria presencia.
Tanto Pedro Valiente como Nico Torrez, llevan nuevamente la bandera tricolor hasta Brasil para marcar una notoria presencia.Superbike Paraguay

Los pilotos de moto velocidad Pedro Valiente y Nico Torrez, miembros del equipo Superbike Paraguay, ya están en Brasil y representarán a nuestro país este fin de semana en la prueba que se llevará a cabo en Santa Cruz do Sul (Rio Grande do Sul). Valiente competirá en el Campeonato Brasileño de Moto Velocidad Moto 1000 GP y Torrez lo hará en la Moto4 Latin Cup.

Por Derlis Santacruz
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Pedro Valiente vuelve a la acción tras su doble competencia en Interlagos, São Paulo (Brasil), donde quedó en el top 5 en las dos competencias que disputa: la GP600 y la R3 de la Yamaha bLU cRU. Esta es la sexta fecha del certamen, quedando dos más para el final. Valiente fue campeón de esta categoría en el 2024 y por ahora se mantiene en la zona de podio. Una fecha crucial para sus aspiraciones de mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Lea más: Motociclismo-Brasil: Los pilotos paraguayos se destacan en Interlagos

Nico Torrez, por su parte, corre la quinta y penúltima fecha de la Moto4 Latin Cup. En la fecha pasada, que se disputó en Argentina, logró un valioso top 10, que lo mantiene entre los mejores de la categoría.

Los dos pilotos paraguayos ya están en Santa Cruz do Sul, donde este jueves hicieron todos los trámites administrativos, pruebas de seguridad y reconocimiento de la pista. Este viernes todas las categorías tuvieron prácticas libres, pero Torrez ya tuvo una prueba decisiva porque cierra el día con una clasificación.

Nico Torrez, con el tradicional #46, ya está listo para la acción del fin de semana.
Nico Torrez, con el tradicional #46, ya está listo para la acción del fin de semana.

Este sábado y domingo hay más rondas clasificatorias y Nico ya tendrá su primera carrera. En tanto Pedro, disputará su única carrera el día domingo.