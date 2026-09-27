Fau Zaldívar competirá en el Rally Italia Sardegna 2026

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, de 25 años, ya está listo para afrontar el último desafío de la presente temporada en el certamen ecuménico de la modalidad de rally, esta vez en la 23ª edición del Rally Italia Sardegna -13ª fecha del WRC-, cuyo parque de servicio estará apostado en la ciudad costera de Alghero, ubicada en la provincia de Sassari, al noroeste de la isla itálica.

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Fau será navegado por su habitual copiloto, el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, a bordo del Škoda Fabia RS Rally2 #29, en una competencia que según el cronograma oficial arrancará el jueves 1 de octubre con el shakedown (o pruebas libres oficiales), en el tramo denominado como Monte Baranta, de 3,2 kilómetros; y con la SSS1 Ittiri Arena Show, de 2 kilómetros.

La carrera proseguirá con tres jornadas más, entre el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre, respectivamente, con 17 pruebas especiales y un recorrido total de 307 kilómetros cronometrados. La lista final de inscriptos cerró con una cifra más que importante, 60 tripulaciones, que son las que estarán en competencia durante el próximo fin de semana.

Cabe recordar que Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, al mando del Škoda Fabia RS Rally2 #23 y cuando venían realizando una muy buena gestión en el Rally Italia Sardegna 2025, lastimosamente tuvo un vuelco en la parte final de la primera etapa y no pudo reengancharse a la carrera, debido a los daños que sufrió su máquina.

Lo que se definirá en Italia

Si bien en las categorías WRC2 y WRC2 Challenger ya se consagró campeón el estonio Robert Virves -así como el equipo nipón, Toyota Gazoo Racing, entre los constructores post Rally de Chile-, tras la cancelación por el conflicto bélico en Medio Oriente del Rally de Arabia Saudí (14ª y última fecha del WRC, según el calendario), queda aún por definir al mejor de la temporada 2026 entre los pilotos.

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El galés Elfyn Evans es el líder con 230 puntos, escoltado por el finlandés Sami Pajari, con 213, y el sueco Oliver Solberg, con 209 unidades. Evans fue subcampeón cinco veces en el historial del WRC (2020, 2021, 2023, 2024 y 2025).