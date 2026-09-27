Motociclismo-Brasil: Nico Torrez y un resultado histórico en Moto4 Latin Cup

Fue un fin de semana marcado por la intensa lluvia, lo que le dio una dificultad mayor al circuito de Santa Cruz do Sul (Brasil), donde se disputó la doble fecha de la Moto4 Latin Cup, en simultáneo con el Campeonato Brasileño de Moto Velocidad Moto 1000 GP. Nico Torrez se mantuvo en el top 10 en todas las pruebas, consolidándose ya entre los mejores pilotos de la categoría en su año debut. En la primera carrera, que se llevó a cabo el sábado, quedó en el P9.

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En la segunda carrera acabó en el P6, logrando así su mejor posición histórica en la competencia. Un hito para nuestro país, ya que es la primera vez que Paraguay tiene un representante en esta categoría de formación de pilotos que apuntan a MotoGP.

Pedro Valiente logró valiosos puntos pensando en el campeonato

En simultáneo con la Moto4 Latin Cup, Pedro Valiente compitió en la categoría GP600 del Campeonato Moto 1000 GP. En la única carrera que tuvo, finalizó en el P7, reportando muchas dificultades a causa de la intensa lluvia que cayó a la hora de estar en la pista.

A pesar de los problemas, Valiente supo finalizar una durísima prueba y mantenerse en el top 10, sumando valiosos puntos para el campeonato y quedando en la zona de podio. Hubo varios pilotos con salidas de pista y caídas, a causa del asfalto mojado.

Pedro además tuvo una rápida y efectiva recuperación, tras una fuerte caída que tuvo el viernes en una de las prácticas.

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Los dos pilotos, integrantes del team Superbike Paraguay, retornan ahora a nuestro país y ya se preparan para la próxima fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociaciòn de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), que se llevará a cabo el próximo 10 de octubre en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.