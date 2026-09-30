Francés Ocon y la escudería Haas se separarán al final de temporada

Esteban Ocon cuenta actualmente con siete puntos en el campeonato mundial de pilotos, en 16ª posición, mientras que su compañero, el joven británico Oliver Bearman, ha cosechado 20 unidades y ocupa la 13ª posición.

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“Mi colaboración con la escudería Haas llegará a su fin al término de la temporada 2026. Abandono este proyecto con la cabeza alta, orgulloso de mi rendimiento en circunstancias que no siempre han sido sencillas”, escribió en la red social X, precisando que este no es “en absoluto” el final de su carrera en Fórmula 1.

“Quisiera agradecer a Esteban todo lo que ha contribuido en el seno del equipo desde su llegada en 2025”, comentó el director de Haas, Ayao Komatsu, destacando el “profesionalismo y la implicación” del francés.

El anuncio pone fin a meses de rumores sobre la salida del piloto, desmentidos por ambas partes. Ocon se ha quejado a menudo de su monoplaza y ha deslizado en ocasiones un trato desigual respecto a su compañero Bearman.

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“Mi prioridad inmediata es el próximo fin de semana de carrera”, aseguró el francés, la víspera de que arranque el Gran Premio de Baréin, anulado en abril y deslocalizado en Malasia, en el trazado de Sepang.

“Todavía quedan muchos Grandes Premios esta temporada y, como he hecho siempre, lo daré todo al volante, por mí y por el equipo. Sigo teniendo hambre de éxitos”, concluyó Ocon, sin dar pistas sobre cuál podría ser su próxima escudería.

El francés llegó a la Fórmula 1 en 2016 de la mano de Force India. En 2020 pasó una temporada en Renault F1, después cuatro en Alpine y las dos últimas en Haas.