Red Bull sigue progresando y Verstappen logra la pole de GP de Baréin

Se trata de la primera pole de la temporada para Max Verstappen, que se impuso al británico Lewis Hamilton (Ferrari). Isack Hadjar (Red Bull) firmó el tercer mejor tiempo pero será el líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes), quien salga desde la tercera posición, ya que Hadjar tiene una penalización de cinco puestos por haber cambiado piezas de su motor.

Los Red Bull, que atravesaron una primera mitad de temporada muy complicada, han dado un paso hacia delante desde el Gran Premio de Azerbaiyán de la semana pasada, donde la dupla de monoplazas logró terminar en el podio.

Ambos pilotos brillaron viernes y sábado en los ensayos libres del trazado de Sepang, antes de confirmar su dominio en la clasificación. “Es fantástico. Desde hace varios Grandes Premios intentamos lograr la pole position, a veces estuvimos cerca de conseguirlo. Haberlo conseguido tras nuestro inicio de temporada es increíble”, se alegró ‘Mad Max’, sonriente y entusiasta.

“Intentaré ganar mañana”, avisó el tetracampeón del mundo, que todavía no ha ganado ninguna carrera en 2026.

Por parte de los Ferrari, discretos en las últimas carreras, el británico de 41 años Lewis Hamilton se mostró feliz por su crono, ante “la mayor afición jamás vista aquí”, en Sepang.

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Este Gran Premio de Baréin estaba programado para el inicio de la temporada, pero fue suspendido por la guerra en el Golfo y posteriormente trasladado a Malasia. El circuito, cercano a Kuala Lumpur, fue sede de Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1999 y 2017. El calor húmedo distintivo del trazado supone todo un desafío para mecánicos, neumáticos y pilotos.

Alonso y Sainz, a la caza de puntos

Hamilton es uno de los nueve pilotos de los 22 de la parrilla actual que conocen el trazado de 5,544 km, muy técnico y largo, con líneas rectas y algunas curvas ultrarrápidas y otras en las que hay que pisar a fondo el freno.

La amenaza de tormenta podría añadir un componente de dificultad más a la carrera del domingo. El joven líder del campeonato, el italiano de 20 años Kimi Antonelli, partirá desde la tercera posición, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La dupla de McLaren compuesta por el vigente campeón del mundo británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri partirá desde la tercera línea, por delante del británico George Russell (Mercedes) , séptimo, y del sancionado Hadjar, octavo.

El francés Pierre Gasly (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) completan el Top 10. Por detrás, el español Fernando Alonso (Aston Martin) tratará de entrar en la zona de puntos desde la 12ª posición, justo por delante de su compatriota Carlos Sainz (Williams).

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) y el argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrán una complicada tarea desde el fondo de la parrilla, en 20ª y 21ª posición respectivamente.

Al igual que el de Baréin, el conflicto en Oriente Medio también implicó la anulación del Gran Premio de Arabia Saudita, que no ha sido reprogramado.

La situación en la zona hacía peligrar también la celebración de los GP en Qatar y Abu Dabi, el 29 de noviembre y 6 de diciembre respectivamente, pero el patrón de la F1 Stefano Domenicali “confirmó” el sábado a Canal+ que sí se celebrarán.

El GP se correrá esta domingo a las 03:00 de la mañana de Paraguay, debido a la diferencia horaria.