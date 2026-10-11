Nelson Segovia, entre los cuatro mejores de Sudamérica.

Nelson Segovia logró posicionarse entre los cuatro mejores del Campeonato Sudamericano Rotax 2026, en la categoría Micro Max, disputado del 6 al 10 de octubre en Mercedes, Uruguay, reuniendo a destacados pilotos de distintos países de la región.

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Nelson llegó a esta importante competencia con un objetivo claro: conquistar el título sudamericano y obtener la clasificación al Mundial Rotax, que se disputará en Portimão, Portugal.

Desde los entrenamientos oficiales, el representante paraguayo se mostró como uno de los principales candidatos al campeonato, registrando los mejores tiempos en pista y demostrando contar con el equipo, el motor y la preparación necesarios para luchar por la victoria.

Una clasificación que condicionó el comienzo

Cuando todo apuntaba a una posible “pole position”, un competidor realizó un trompo delante de Segovia durante la clasificación, obligándolo a desviarse hacia el pasto para evitar una colisión. Esta situación le permitió completar solamente dos vueltas limpias, consiguiendo finalmente el tercer puesto de clasificación.

Tres mangas marcadas por situaciones adversas

En la primera manga, el paraguayo consiguió avanzar hasta el liderazgo de la carrera. Sin embargo, mientras ocupaba la primera posición, fue chocado por otro competidor, perdiendo varios lugares y finalizando quinto.

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En la segunda manga, nuevamente recibió un choque de otro piloto, que lo relegó hasta la undécima posición, complicando sus aspiraciones de campeonato.

Durante la tercera manga, un fuerte viento de frente en la recta principal perjudicó especialmente su rendimiento debido a su mayor estatura, que representa una desventaja aerodinámica frente a pilotos de menor altura. En esta carrera consiguió finalizar cuarto.

Las dificultades continuaron en la prefinal, donde un nuevo choque de otro competidor lo hizo perder posiciones, terminando en el noveno lugar.

Una final que demostró su nivel competitivo

Pese a todos estos obstáculos, nuestro compatriota llegó a la gran final largando desde la sexta posición. En una carrera intensamente disputada, protagonizó importantes luchas por los primeros lugares, logró avanzar hasta la tercera posición y finalmente cruzó la meta en un meritorio cuarto puesto.

De esta manera, Nelson Segovia se ubicó entre los cuatro mejores pilotos del Sudamericano Rotax Micro Max 2026, consolidando una destacada actuación internacional para el karting paraguayo.

Aunque el objetivo inicial era conquistar el campeonato y obtener el pase al Mundial, el resultado dejó sensaciones encontradas. Por un lado, la frustración de no haber podido concretar el sueño; por otro, la satisfacción de haber demostrado en pista que contaba con la velocidad y las condiciones necesarias para disputar el título.

Más allá del cuarto puesto, el joven piloto dejó en evidencia que el talento paraguayo puede competir de igual a igual con los mejores de Sudamérica.

Con apenas 11 años, continúa acumulando experiencia internacional y reafirmando su proyección como una de las jóvenes promesas del automovilismo nacional.