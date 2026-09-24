Nelson Segovia sigue en la pelea por la Copa São Paulo Light de Brasil

La fecha presentó un desafío adicional para Nelson Segovia, ya que por motivos de fuerza mayor no pudo realizar los entrenamientos oficiales de la semana y solamente contó con dos sesiones de práctica antes de ingresar directamente a la clasificación en ambas categorías.

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Cadete, nuevo podio y campeonato todavía abierto

En la categoría Cadete, Nelson consiguió un destacado P3 en la clasificación. La “pole position” quedó muy cerca, aunque la falta de un buen rebufo durante las vueltas rápidas terminó siendo determinante en una categoría donde ese factor tiene una incidencia importante.

En la primera carrera, partiendo desde la tercera posición, protagonizó una intensa lucha por la punta entre tres pilotos. Durante distintos momentos de la competencia llegó a asumir el liderazgo y también se mantuvo en la segunda posición. Tras una definición muy ajustada, cruzó la bandera a cuadros en el P3.

En la segunda carrera, volvió a largar desde la tercera posición y nuevamente formó parte del grupo de punta, esta vez en una cerrada disputa entre cuatro pilotos. Segovia mostró un muy buen ritmo durante toda la competencia y se mantuvo en condiciones de pelear por la victoria.

Sin embargo, en las vueltas finales comenzó a sentir una vibración en la parte trasera del kart, situación que le impidió atacar con normalidad por la primera posición. Al finalizar la carrera y realizar la revisión correspondiente, el equipo constató que el cubo trasero se había roto.

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Teniendo en cuenta la falla mecánica, completar la competencia y hacerlo en P2 terminó siendo un resultado muy importante para el piloto paraguayo.

Con un P3 en la primera carrera y un P2 en la segunda, Nelson Segovia finalizó la octava etapa en el P3 de la clasificación general de la fecha.

El resultado le permite mantenerse plenamente en la lucha por el campeonato. Restan todavía dos fechas y la diferencia de puntos sigue siendo reducida.

Mini 2T, victoria en carrera y P2 en la general

En la categoría Mini 2T, nuestro compatriota también consiguió un destacado P3 en la clasificación. Nuevamente la “pole position” quedó muy cerca, aunque no logró encontrar un buen rebufo durante las vueltas rápidas.

En la primera carrera, largando desde la tercera posición, protagonizó una intensa lucha entre cuatro pilotos por la punta y logró imponerse, cruzando la bandera a cuadros en el P1.

La segunda carrera volvió a presentar una disputa muy cerrada entre los cuatro pilotos de adelante, con Nelson nuevamente como protagonista. Finalmente, el paraguayo terminó la competencia en el P2.

Con un P1 en la primera carrera y un P2 en la segunda, Segovia igualó en puntos con otro competidor en la suma de ambas pruebas. El desempate se definió por la posición obtenida en clasificación, criterio que favoreció al rival, por lo que el piloto paraguayo cerró la fecha en el P2 general de Mini 2T.

A pesar del nuevo podio, el resultado dejó una marcada disconformidad en el equipo, ya que consideran que decisiones controvertidas adoptadas por los comisarios deportivos tuvieron una incidencia directa y terminaron privando a Segovia de la victoria en la clasificación general de la fecha.

Desde el entorno del piloto paraguayo remarcan además que no se trata de una situación aislada, sino de episodios similares que ya se han presentado en fechas anteriores.