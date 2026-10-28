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ABC Motor
28 de octubre de 2026 - 13:59

Checo Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta 2029

Sergio Pérez extendió su vínculo con Cadillac y se dispone a correr en su país su Gran Premio 300.
Sergio Pérez extendió su vínculo con Cadillac y se dispone a correr en su país su Gran Premio 300.172221+0000 ALFREDO ESTRELLA

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez anunció este miércoles que extendió su contrato hasta 2029 con la escudería estadounidense Cadillac, que este año debutó en la Fórmula 1.

Por ABC Color
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Sergio Pérez, de 36 años, firmó su primer contrato con Cadillac por dos temporadas en agosto de 2025, en plena campaña sabática luego de su salida de Red Bull.

Lea más: MotoGP: Márquez llega líder a un circuito poco favorable, con la duda de Martín

“Después de todo lo que este deporte me ha dado, encontré un nuevo propósito: ayudar a construir algo desde el principio”, dijo Checo en un video. “Queda mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años”.

En sus redes sociales, la Fórmula 1 también informó que el piloto mexicano fue “confirmado para permanecer con Cadillac hasta 2029” .

Este miércoles, Pérez hará un recorrido de exhibición en su monoplaza de Cadillac ante cientos de aficionados en Reforma, una de las avenidas más representativas de la Ciudad de México.

El fin de semana, Checo vivirá su Gran Premio de Fórmula 1 número 300 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Pérez debutó en la categoría reina del automovilismo en 2011. Desde entonces ha corrido para las escuderías Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac.

En la actual temporada no ha sumado puntos en 18 carreras y Cadillac ocupa la última posición en el mundial de constructores, sin unidades.

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