José Curi y el Rally del Chaco: “Será una carrera muy exigente en algunos tramos”

El Rally del Chaco 2026 comienza el viernes 30 de octubre (07:30) con la Etapa 1. La carrera más importante del automovilismo paraguayo es la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026, que define al campeón de la temporada. Y como es tradición, ABC está presente en Mariscal Estigarribia, ciudad cabecera de la competencia.

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En la primera edición de ABC Motor en el ‘Corazón del Chaco paraguayo’, José Curi habló del TCR. “Será una carrera exigente en algunos tramos. Estuvimos recorriendo hoy a zona de Cemelpa, hay un poco de agua en los primeros quince kilómetros y luego seco. En la zona de Chucho , a partir del kilómetro quince tenemos tácales bien grandes”, expresó.

José Curi y el agua en tramos del Rally del Chaco

Curi mencionó que el agua en los tramos no es inconveniente. “Hoy por hoy no. Va a ayudar, va a disipar el polvo. En la zona de Cemelpa, que es una picada muy angosta y que nos tiene preocupado. Se diagramó el sistema de cobro de entradas para ver si achicamos el ingreso de publico ahí”, explico el jefe de seguridad de la edición 51 del Rally del Chaco.

“Es un tramo de veintiocho kilómetros en el que tenemos muchas complicaciones porque no hay lugar para el publico. La gente se queda muy al costado y nos tiene preocupado”, apuntó con respecto al tramo de Cemelpa-Ruta D092 Llegada. El tramo, de 25,15 kilómetros cronometrados, es la PE3 de la Etapa 1 y la PE10 de la Etapa 2.

José Curi y la seguridad en el Rally del Chaco 2026

Curi también hizo referencia a la Super Especial Largada-Llegada de 6,93 kilómetros. “Estaremos trabajando en la Super Especial. Queremos trabajar en la seguridad ya que será dentro de la ciudad. La carrera en sí tiene pocos lugares el domingo y se nos agolpará mucha gente. Trataremos de que la seguridad sea completa”, aseguró a ABC en Youtube.

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La seguridad del Rally del Chaco tendrá desplegadas 40 camionetas. “Todo es preocupante siempre, siempre queremos que sea de los mejor. Trabajamos mucho en varios tramos (…) Que la gente se quede en su lugar y la gente nos ayude a estar bien ubicada”, finalizó José Curi, enviando un mensaje a los aficionados que ingresarán a los tramos.