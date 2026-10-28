Javier Bento con ABC: El Rally del Chaco y “hoy todo está normal y todo se corre”

Javier Bento habló con ABC a dos días del comienzo del Rally del Chaco 2026. El director de la prueba adelantó que “hoy todo esta normal y todo se corre” con relación a las 21 pruebas especiales de la carrera en la Región Occidental. “Hasta ahora no encontramos nada que no teníamos en nuestro esquema”, expresó.

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“Creo que vamos a tener, en cierta forma, poco trabajo porque no será necesario reinventar nada que normalmente puede ser una complicación que el Chaco te regala por lo cambiante que es”, añadió Bento en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del certamen más importante del automovilismo paraguayo.

¿Cómo están los tramos del Rally del Chaco 2026?

Bento detalló cómo están los tramos de la competencia. “La zona de Cemelpa (PE3) tiene un poco de agua en los primeros seis kilómetros, pero no es una situación que sea complicada para la carrera en sí. La zona de La Patria (PE2) también ya se corrió y está operativa”, explicó el responsable del Touring y Automóvil Club Paraguayo.

Bento mencionó que los integrantes del Touring recorrerán otros trazados el viernes. “Ahora nuestra gente estaba haciendo Aduana Infante (PE14) que es otro prime tranquilo por llamarlo de alguna forma”, mencionó antes de detallar sobre Chucho, Pozo Indio, la Línea y Picada 40, especiales que serán verificadas a profundidad.

Los tramos que el Touring recorrerá el viernes

“Por el tiempo decidieron no entrar a Chucho. Mañana realizaremos un relevamiento más exhaustivo porque queremos identificar todos los cambios, los desvíos que hay, para tenerlos todos registrados en nuestro sistema de GPS y trazado. Hasta donde sabemos cayó un poco de agua y el camino, los talcales, se apaciguaron un poco”, contó.

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“El Chaco te obliga a tener plan a, plan b, plan c, plan d y el plan que se aplica es el plan z. Para todas las especiales hay un plan alternativo. Si fuera hoy la decisión, todo está normal y todo se corre. Pero esto es un día a día y tendremos un nuevo reporte. Tendremos reporte de Pozo Indio, de la Línea, de La 40 y con eso vamos terminar la verificación”, finalizó.