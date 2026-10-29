Los 55 autos que instalan GPS y corren todo el Rally del Chaco 2026

El Touring y Automóvil Club Paraguayo realiza hoy la instalación de GPS a los autos del Campeonato Nacional de Rally y a las Camionetas, una de las dos categorías habilitadas para el Rally del Chaco 2026. Según el listado revelado por la organización de la carrera, 55 máquinas inician la Etapa 1 del certamen.

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Del total, 48 son máquinas de las tracciones integral y simple y 7 corresponden a Camionetas. Las tres modalidades disputan las 21 pruebas especiales de la competencia, mientras que los Históricos (utilizan un sistema distinto), solo completan 8 entre la Etapa 1 y la Etapa 2 el viernes 30 y sábado 31 de octubre respectivamente.

La instalación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) comienza a las 12:00 en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, base del Touring y Parque Cerrado del certamen. El orden para la colocación del navegador satelital es por las posiciones de la clasificación de Transchaco Rally.

La qualy, que determina la partida para la Etapa 1, fue conquistada el domingo por Fau Zaldívar, quien dominó las dos vueltas en los 4,9 kilómetros del Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá. Por detrás del mundialista están Alejandro Galanti, Gustavo Saba, Diego Domínguez Bejarano y Migue Zaldívar.

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Rally del Chaco 2026: El orden de instalación de GPS