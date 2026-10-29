Los 55 autos que instalan GPS y corren todo el Rally del Chaco 2026

El Touring y Automóvil Club Paraguayo realiza hoy la instalación de GPS a los autos del Campeonato Nacional de Rally y a las Camionetas, una de las dos categorías habilitadas para el Rally del Chaco 2026. Según el listado revelado por la organización de la carrera, 55 máquinas inician la Etapa 1 del certamen.
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Del total, 48 son máquinas de las tracciones integral y simple y 7 corresponden a Camionetas. Las tres modalidades disputan las 21 pruebas especiales de la competencia, mientras que los Históricos (utilizan un sistema distinto), solo completan 8 entre la Etapa 1 y la Etapa 2 el viernes 30 y sábado 31 de octubre respectivamente.
La instalación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) comienza a las 12:00 en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, base del Touring y Parque Cerrado del certamen. El orden para la colocación del navegador satelital es por las posiciones de la clasificación de Transchaco Rally.
La qualy, que determina la partida para la Etapa 1, fue conquistada el domingo por Fau Zaldívar, quien dominó las dos vueltas en los 4,9 kilómetros del Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá. Por detrás del mundialista están Alejandro Galanti, Gustavo Saba, Diego Domínguez Bejarano y Migue Zaldívar.
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Rally del Chaco 2026: El orden de instalación de GPS
- Fabrizio Zaldívar 12:00
- Alejandro Galanti 12:05
- Gustavo Saba 12:10
- Diego Domínguez 12:15
- Migue Zaldívar 12:20
- Fabrizio Galanti 12:25
- Tiago Weiler 12:30
- Augusto Bestard 12:35
- Fabrizio Chiriani 12:40
- Ricardo Escauriza 12:45
- Gerardo Wasmosy 12:50
- Thomas Klassen 12:55
- Alfredo Escauriza 13:00
- Ricardo Fretes 13:05
- César Pedotti 13:10
- Carlos Bogado 13:15
- Diego Cruz 13:20
- Iván Wasmosy 13:25
- Manuel Irala 13:30
- Luis Panza 13:35
- César Cruz 13:40
- Raúl Franco 13:45
- Orlando Benítez 13:50
- Nicolás Baeza 13:55
- Luis Silguero 14:00
- Gianluca Laterra 14:05
- Luis Marías Gómez 14:10
- Sebastián Martinez 14:15
- Arnaldo Duarte 14:20
- Manuel Giménez 14:25
- Osvaldo Draguicevich 14:30
- Riyosuke Shima 14:35
- Víctor Escobar 14:40
- Hernán Arguello 14:45
- Hugo Cano 14:50
- Nelson Rolón 14:55
- Víctor Ruiz Díaz 15:00
- Rodrigo Campos 15:05
- Agustín Medina 15:10
- Ceferino Ledesma 15:15
- Alberto Guanes 15:20
- Víctor Ramirez 15:25
- Herib Chamas 15:30
- Augusto Rossi 15:35
- Luis Saccomani 15:40
- Nicolas Camacho 15:45
- Johnny Zeballos 15:50
- Sergio Galeano 15:55
- Blas Zapag 16:00
- Miller Otazo 16:05
- Mark Hicks 16:10
- Carlos Rojas 16:15
- David Blanco 16:20
- Arturo Núñez 16:25
- Armando Benítez 16:30