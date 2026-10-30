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ABC Motor
30 de octubre de 2026 - 15:56

Fau Zaldívar luego de ganar la Etapa 1 del TCR51: “Estamos cumpliendo nuestros objetivos”

Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, a bordo del Skoda Fabia RS Rally2, en la rampa de Mariscal Estigarribia luego de finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, a bordo del Skoda Fabia RS Rally2, en la rampa de Mariscal Estigarribia luego de finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.Fernando Romero, ABC Color

Fau Zaldívar finalizó la Etapa 1 en el primer lugar de la clasificación general del Rally del Chaco 2026.

Por Darío Ibarra
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Fau Zaldívar ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 después de siete pruebas especiales. El piloto, que triunfó en los primeros tres tramos de la carrera, finalizó el día con una ventaja de 15,78 segundos sobre Alejandro Galanti y 1 minuto y 45,16 segundos sobre Migue Zaldívar, segundo y tercero respectivamente.

Lea más: Fau Zaldívar ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026

Luego de subir a la rampa de Mariscal Estigarribia e ingresar al Parque Cerrado, Zaldívar habló con ABC y analizó el primer día de competencia en el Infierno Verde. “Realmente al final hay que estar contento por lo que pudimos hacer hoy largando primero y llegando otra vez primero”, expresó el piloto de 25 años.

Fau Zaldívar luego de ganar la Etapa 1 del TRC51: “Una etapa bastante”

“Una etapa bastante dura. Todos saben que abrir camino es muy difícil acá en el Chaco porque hay mucha incertidumbre de cómo está el camino después de que entra el público, pero bueno, contento por el trabajo, creo que tuvimos muy buen ritmo durante todo el día”, manifestó el tricampeón del Campeonato Sudamericano de Rally.

Zaldívar reveló que tuvieron complicaciones con el parabrisas. “Se complicó, pero empezamos a ser un poco más inteligente, teníamos un pequeño problema en el auto que no nos dejó andar al ritmo de la mañana, pero hay que saber también andar rápido, cuidar e ir administrando las diferencias”, comentó.

“El parabrisas la verdad se rompió ya en el segundo tramo, entonces nos dificultó mucho la visibilidad. Me agarró un “granizo” (risas), pero el Chaco es así, el que tanto nos gusta. Estamos cumpliendo con nuestros objetivos y plan de carrera que nos propusimos”, finalizó el líder de la última fecha del Campeonato Nacional de Rally.

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