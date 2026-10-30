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ABC Motor
30 de octubre de 2026 - 15:21

Fau Zaldívar ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026

El Skoda Fabia RS Rally2 del piloto Fau Zaldívar y el copiloto Marcelo der Ohannesian en la PE6 de Ruta Transchaco-Picada Histórica de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
El Skoda Fabia RS Rally2 del piloto Fau Zaldívar y el copiloto Marcelo der Ohannesian en la PE6 de Ruta Transchaco-Picada Histórica de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.Gustavo Machado, ABC Color

Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 ganó tres de las cuatro pruebas especiales del día.

Por Darío Ibarra
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Fau Zaldívar conquistó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. Luego de 7 pruebas especiales y 160,09 kilómetros cronometrados (335,45 kilómetros de enlaces), el mundialista finalizó la jornada en el primer lugar de la clasificación general con un tiempo neto de 1 hora, 15 minutos y 16,27 segundos.

Lea más: Rally del Chaco 2026 en vivo: Fau Zaldívar ganó la Etapa 1

El piloto del Skoda Fabia RS Rally2, navegado por Marcelo der Ohannesian, terminó el día con una ventaja de 15,78 segundos sobre Alejandro Galanti, quien ganó cuatro de los siete tramos. Por su parte, Migue Zaldivar, vigente campeón del Campeonato Nacional de Rally, es tercero a 1 minuto y 45,16 segundos.

Fau Zaldívar abrió camino en el Infierno Verde después de lograr la pole en la clasificación del TCR51 en el Autódromo Víctor Rubén Dumot. El piloto de 25 años fue el más rápido en las primeras tres especiales: Ruta D092 Largada-La Patria, Cemelpa-Ruta D092 Llegada y Picada León Perú-Misión Santa Rosa.

Zaldívar había extendido la ventaja sobre Galanti hasta 56,48 segundos luego de la PE4. Posteriormente, el piloto de Toyota Gazoo Racing empezó a descontar ganando las especiales restantes (PE5, PE6, PE7 y PE8): quedó a 52,86 segundos luego de la PE5; a 16,98 tras la PE7 y a 15,78 después de la PE8.

Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, a bordo del Skoda Fabia RS Rally2, en la rampa de Mariscal Estigarribia luego de finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, a bordo del Skoda Fabia RS Rally2, en la rampa de Mariscal Estigarribia luego de finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

Rally del Chaco 2026: Los ganadores de pruebas especiales de la Etapa 1

  • PE2: Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian
  • PE3: Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian
  • PE4: Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian
  • PE5: Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi
  • PE6: Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi
  • PE7: Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi
  • PE8: Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi

Los diez primeros de la clasificación general del Rally del Chaco 2026

Con Fau Zaldívar, Alejandro Galanti y Migue Zaldívar en el podio, la Etapa 1 finalizó con Diego Domínguez Bejarano en el cuarto lugar a 2 minutos y 22,62 segundos; Tiago Weiler, quinto a 03:33.33; Augusto Bestard, sexto a 03:37.02; Gustavo Saba, séptimo a 03:53.37 y Fabrizio Galanti, octavo a 06:07.22.

  1. Fau Zaldívar
  2. Alejandro Galanti +15,78
  3. Migue Zaldívar +01:45,16
  4. Diego Domínguez Bejarano +02:22,62
  5. Tiago Weiler +03:33,33
  6. Augusto Bestard +03:37,02
  7. Gustavo Saba +03:53,37
  8. Fabrizio Galanti +06:07,22
  9. Fabrizio Chiriani +07:33,79
  10. Gerardo Wasmosy +12:23,47
El Skoda Fabia RS Rally2 de Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian sube a la rampa de Mariscal Estigarribia luego de finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
El Skoda Fabia RS Rally2 de Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian sube a la rampa de Mariscal Estigarribia luego de finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

¿Cómo será la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026?

La Etapa 2 del Rally del Chaco 2026, el sábado 31 de octubre, también arranca a las 07:30 en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria (PE9). La jornada es la más extensa de la carrera: son ocho pruebas especiales en 222,34 kilómetros cronometrados (536,78 de enlaces).

Cemelpa-Ruta D092 Llegada es la PE10; Línea Fronteriza-Pozo Hondo es la PE11; Picada 40-La Verónica es la PE12; Picada Chucho Largada-Llegada es la PE13; Aduana Infante Rivarola-Cuartel es la PE14; Picada León Perú-Misión Santa Rosa es la PE15; y Campo Karen Picada-Largada es la PE16.

Etapa 2 - Sábado 31 de octubre

  • PE9: Ruta D092 Largada-La Patria; 14,86 km/07:30
  • PE10: Cemelpa-Ruta D092 Llegada; 25,15 km/07:58
  • PE11: Línea Fronteriza-Pozo Indio; 63,05 km/09:41
  • PE12: Picada 40-La Verónica; 20,42 km/10:54
  • PE13: Picada Chucho Largada-Llegada; 22,67 km/12:12
  • PE14: Aduana Infante Rivarola-Cuartel; 10,55 km/12:40
  • PE15: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/13:58
  • PE16: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/ 15:41

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