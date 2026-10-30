Gustavo Saba: “Cemelpa será el tramo más feo de la etapa y de la carrera”

Gustavo Saba es el vigente ganador del Rally del Chaco 2026. El vencedor de la carrera más importante del automovilismo paraguayo fue el tercero en partir desde a rampa de Mariscal Estigarribia rumbo a la primera especial del día: la PE2 en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria.

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“Será una etapa dura, será una etapa difícil, sobre todo el segundo tramo el de Cemelpa”, aseguró el piloto de Saba Competición a ABC. “Esta muy destruido y así que hay que tratar de salir enteros de ahí”, apuntó sobre los 25,15 kilómetros de Cemelpa-Ruta D092 Llegada (PE3).

“Cemelpa será el tramo más feo de la etapa y de la carrera”

“Yo creo que ese será el tramo más feo de la etapa y de la carrera. Debemos cuidar un poco el auto ahí y después la carrera es larga para recuperar”, anticipó Saba, quien tiene a Pablo Olmos en la butaca derecha del Toyota GR Yaris Rally2. La PE3, la segunda de la jornada, comienza a las 07:58.