Comienza el Rally del Chaco 2026: La Etapa 1 en vivo

La Etapa 1 del Rally del Chaco en vivo

05:57 La PE2 del Rally del Chaco arranca a las 07:30

La primera especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 empieza a las 07:30 en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria.

05:49 Migue Zaldívar, el campeón del Nacional, rumbo a la PE2

Migue Zaldívar partió desde la rampa de Mariscal Estigarribia hacia la primera prueba especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

05:46 Diego Domínguez Bejarano, en carrera en el TCR

Diego Domínguez Bejarano bajó de la rampa de Mariscal Estigarribia y realiza el enlace a la PE2 en Ruta D092 Largada a La Patria.

05:43 Gustavo Saba parte hacia Ruta D092-La Patria

Gustavo Saba, ganador del último Tranchasco Rally, parte con destino a la primera especial de la Etapa 1.

05:40 Alejandro Galanti, rumbo a la PE2 del TCR51

Alejandro Galanti, el más ganador del Rally del Chaco, parte desde Mariscal Estigarribia hacia la Ruta D092 Largada-La Patria, la primera especial de la Etapa 1.

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05:37 Fau Zaldívar, el primero en partir desde la rampa

Fau Zaldívar subió a la rampa de Mariscal Esrigarribia y parte rumbo a la PE2, la primera especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. La carrera más importante del automovilismo paraguayo está en marcha.