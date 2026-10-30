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ABC Motor
30 de octubre de 2026 - 06:00

Comienza el Rally del Chaco 2026: La Etapa 1 en vivo

Fau Zaldívar es el primero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
Fau Zaldívar es el primero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.Fernando Romero, ABC Color

El Rally del Chaco 2026 está en marcha. Seguí la Etapa 1 en vivo por ABC.

Por Darío Ibarra
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La Etapa 1 del Rally del Chaco en vivo

05:57 La PE2 del Rally del Chaco arranca a las 07:30

La primera especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 empieza a las 07:30 en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria.

Fau Zaldívar es el primero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
Fau Zaldívar es el primero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

05:49 Migue Zaldívar, el campeón del Nacional, rumbo a la PE2

Migue Zaldívar partió desde la rampa de Mariscal Estigarribia hacia la primera prueba especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

05:46 Diego Domínguez Bejarano, en carrera en el TCR

Diego Domínguez Bejarano bajó de la rampa de Mariscal Estigarribia y realiza el enlace a la PE2 en Ruta D092 Largada a La Patria.

05:43 Gustavo Saba parte hacia Ruta D092-La Patria

Gustavo Saba, ganador del último Tranchasco Rally, parte con destino a la primera especial de la Etapa 1.

05:40 Alejandro Galanti, rumbo a la PE2 del TCR51

Alejandro Galanti, el más ganador del Rally del Chaco, parte desde Mariscal Estigarribia hacia la Ruta D092 Largada-La Patria, la primera especial de la Etapa 1.

05:37 Fau Zaldívar, el primero en partir desde la rampa

Fau Zaldívar subió a la rampa de Mariscal Esrigarribia y parte rumbo a la PE2, la primera especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. La carrera más importante del automovilismo paraguayo está en marcha.

Fau Zaldívar es el primero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
Fau Zaldívar es el primero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

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