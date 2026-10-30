Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 en F2

Iván Wasmosy, que inició hoy la carrera en el puesto 18 de la general, finalizó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 en el primer lugar de la clasificación de la tracción simple. Luego de una penalización a César Cruz, quien había terminado primero entre los 4x2, el piloto del Peugeot 208 Rally superó a Carlos Bogado por solo 12,4 segundos.

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Wasmosy, navegado por Gonzalo Díaz, ganó cuatro de las siete pruebas especiales del día en la Región Occidental. Luego de las tres victorias consecutivas (PE2, PE3 y PE4) de Raúl Franco (con Jorge Cardenas en la butaca derecha del Honda Civic Type R EP3), el competidor de la clase RC4A fue el más rápido en la PE5, la PE6, la PE7 y la PE8.

Rally del Chaco 2026: Los ganadores de especiales de la F2 en la Etapa 1

PE2: Raúl Franco y Jorge Cardenas

PE3: Raúl Franco y Jorge Cardenas

PE4: Raúl Franco y Jorge Cardenas

PE5: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz

PE6: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz

PE7: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz

PE8: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz

¿Por qué fue penalizado César Cruz en la Etapa 1 del Rally del Chaco?

César Cruz había terminado la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 en el primer lugar de la tracción simple con una ventaja de 3 segundos sobre el segundo, pero una penalización mandó al piloto del Citroen DS3 R3T Max (navegado por Jorge Arrúa) y de la clase RC4A al sexto lugar de la clasificación de los autos 4x2.

Cruz, quien ya había sido sancionado con 5 segundos por una falsa largada en la PE1 de Ruta D092 Largada-La Patria, recibió 2 minutos y 40 segundos de penalidad por un atraso de 16 minutos en la PE6, Ruta Transchaco-Picada Histórica. De esta forma, quedó a 2 minutos y 36,83 segundos del ganador, Iván Wasmosy.

La clasificación de la F2 del Rally del Chaco 2026 al finalizar la Etapa 1