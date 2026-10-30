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ABC Motor
30 de octubre de 2026 - 18:34

Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 en F2

El Peugeot 208 Rally4 de Iván Wasmosy Gonzalo Díaz en la Picada Histórica durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
El Peugeot 208 Rally4 de Iván Wasmosy Gonzalo Díaz en la Picada Histórica durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.Gustavo Machado, ABC Color

Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco entre los autos de la tracción simple.

Por Darío Ibarra
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Iván Wasmosy, que inició hoy la carrera en el puesto 18 de la general, finalizó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 en el primer lugar de la clasificación de la tracción simple. Luego de una penalización a César Cruz, quien había terminado primero entre los 4x2, el piloto del Peugeot 208 Rally superó a Carlos Bogado por solo 12,4 segundos.

Lea más: Fau Zaldívar ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026

Wasmosy, navegado por Gonzalo Díaz, ganó cuatro de las siete pruebas especiales del día en la Región Occidental. Luego de las tres victorias consecutivas (PE2, PE3 y PE4) de Raúl Franco (con Jorge Cardenas en la butaca derecha del Honda Civic Type R EP3), el competidor de la clase RC4A fue el más rápido en la PE5, la PE6, la PE7 y la PE8.

El Peugeot 208 Rally4 de Iván Wasmosy Gonzalo Díaz en la Picada Histórica durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
El Peugeot 208 Rally4 de Iván Wasmosy Gonzalo Díaz en la Picada Histórica durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

Rally del Chaco 2026: Los ganadores de especiales de la F2 en la Etapa 1

  • PE2: Raúl Franco y Jorge Cardenas
  • PE3: Raúl Franco y Jorge Cardenas
  • PE4: Raúl Franco y Jorge Cardenas
  • PE5: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  • PE6: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  • PE7: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
  • PE8: Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz
El Peugeot 208 Rally4 de Iván Wasmosy Gonzalo Díaz en la Picada Histórica durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
El Peugeot 208 Rally4 de Iván Wasmosy Gonzalo Díaz en la Picada Histórica durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

¿Por qué fue penalizado César Cruz en la Etapa 1 del Rally del Chaco?

César Cruz había terminado la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 en el primer lugar de la tracción simple con una ventaja de 3 segundos sobre el segundo, pero una penalización mandó al piloto del Citroen DS3 R3T Max (navegado por Jorge Arrúa) y de la clase RC4A al sexto lugar de la clasificación de los autos 4x2.

Cruz, quien ya había sido sancionado con 5 segundos por una falsa largada en la PE1 de Ruta D092 Largada-La Patria, recibió 2 minutos y 40 segundos de penalidad por un atraso de 16 minutos en la PE6, Ruta Transchaco-Picada Histórica. De esta forma, quedó a 2 minutos y 36,83 segundos del ganador, Iván Wasmosy.

El Citroen DS3 R3T Max de César Cruz y Jorge Arrúa en la Picada Histórica durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
El Citroen DS3 R3T Max de César Cruz y Jorge Arrúa en la Picada Histórica durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

La clasificación de la F2 del Rally del Chaco 2026 al finalizar la Etapa 1

  1. Iván Wasmosy
  2. Carlos Bogado +12,49
  3. Gianluca Laterra +23,35
  4. Diego Cruz +44,71
  5. Raúl Franco +1:20,57
  6. César Cruz +2:36,83
  7. Orlando Benítez +5:03,45
  8. Nicolás Baeza +8:49,07
  9. Luis María Gómez +12:13,76
  10. Arnaldo Duarte +22:06,82
  11. Sebastián Martínez +23:20,26
  12. Riyosuke Shima +27:06,12
  13. Luis Silguero +28:46,42
  14. Agustín Medina +29:13,67
  15. Hernán Arguello +29:59,73
  16. Ceferino Ledesma +35:02,60
  17. Nelson Rolón +35:47,24
  18. Alberto Guanes +38:46,24
  19. Manuel Giménez +43:16,85
  20. Víctor Escobar +53:56,53
  21. Hugo Cano +2:55:21,96

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