La llamada Ciudad del Pecado acogerá en su circuito urbano y nocturno, entre los gigantescos hoteles-casino iluminados, la antepenúltima de las 23 pruebas de la temporada de Fórmula 1.

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El Gran Premio comenzará el jueves con las primeras prácticas libres y culminará el sábado en la noche, según el horario de la costa oeste de Estados Unidos.

“El doblete en el Campeonato del Mundo supone un éxito increíble”, se felicitó el director general de Mercedes, Toto Wolff, en un comunicado divulgado el miércoles. Pero “hay que volver al trabajo con un objetivo muy claro: ayudar a George (Russell) a terminar el campeonato en la posición más alta posible y cerrar el año con este impulso”, agregó.

El empresario austriaco hizo referencia al desafortunado piloto británico, compañero de equipo del prodigio italiano Antonelli, el campeón del mundo más joven de la historia de la F1.

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Russell solo ha ganado tres Grandes Premios esta temporada, en la que partió como favorito pero en la que ha sido totalmente eclipsado.

Ocupa el tercer puesto en la clasificación con 262 puntos, solo una unidad por delante de su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) y 17 por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que está cuajando un final de curso espectacular.

Hay cinco corredores que pueden aspirar al subcampeonato mundial de pilotos, un honor que Verstappen y Hamilton -con 11 títulos mundiales entre los dos- ya han dejado claro que les tiene sin cuidado.

El Golfo define la pugna

Al baile por el segundo puesto se suman el monegasco Charles Leclerc (Ferrari, 249 puntos) y el británico Lando Norris (McLaren, 246 puntos), campeón del mundo de 2025.

Pase lo que pase en Las Vegas, los cinco continuarán la pugna por el segundo escalón en las dos últimas carreras, en Qatar y Abu Dabi, que se celebrarán los fines de semana del 27 al 29 de noviembre y del 4 al 6 de diciembre.

La celebración del penúltimo y último Gran Premio dependerá de que la situación militar en el Golfo lo permita, pese a las garantías dadas a mediados de noviembre por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y el organizador de la F1, propiedad del grupo estadounidense Liberty Media.

Incluso antes de que los monoplazas serpenteen bajo las luces de Las Vegas, ya no hay ningún suspense en lo que respecta a los constructores.

Mercedes (652 puntos) es campeón del mundo desde el Gran Premio de Sao Paulo, el 8 de noviembre, por delante de Ferrari (510).

Red Bull (415 unidades) ya no puede alcanzar a la Scuderia, independientemente de los resultados que obtengan Mad Max y el francés Isack Hadjar en la carrera de 50 vueltas (casi 310 km) del sábado.

McLaren persigue a Red Bull

A pesar de que están en plena resurrección, los dos coches del gigante de las bebidas energéticas tendrán que vigilar de cerca a los McLaren de Norris y del australiano Oscar Piastri.

Cuarto en la clasificación con 398 enteros, la escudería campeona del mundo en 2024 y 2025 aseguró en un comunicado que hará todo lo posible por arañar “hasta el último punto en (su) lucha por el tercer puesto”.

Piastri, cuya temporada está siendo decepcionante, saldrá con diez puestos de penalización en el Gran Premio debido a un quinto cambio de su motor de combustión.

Pero McLaren cree que su talentoso piloto australiano podrá remontar en este larguísimo circuito de 6,201 km, con 17 curvas y dos grandes rectas que permiten alcanzar velocidades récord de más de 340 km/h.

Las Vegas, templo mundial del juego y del espectáculo, es el escenario del tercer Gran Premio del año en Estados Unidos, tras Miami y Austin.

Las temperaturas podrían ser las más bajas de la temporada, en la fría noche del desierto de Nevada, lo que supone un reto a la hora de calentar los neumáticos.