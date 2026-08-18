Tramo por tramo, las especiales del Rally del Paraguay 2026

El Mundial de Rally aterriza en suelo guaraní para la segunda edición del Rally del Paraguay. Después de un histórico estreno en 2025, siendo elegido el mejor de la temporada, la carrera vuelve al Departamento de Itapúa, pero esta vez, con más especiales (SS) y en consecuencia, también en kilómetros, con relación al primer año.

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El Rally del Paraguay 2026, que comienza el jueves 27 de agosto con el Shakedown, aumentó la cantidad de pruebas a 22, superando por tres a la versión pasada (19). Por lo tanto, la competencia incrementó en kilometraje de 335,22 a 358,88. Por su parte, los enlaces tienen 578,88 kilómetros, sumando un total de 937,76 kilómetros.

Mundial de Rally: La Etapa 1 del Rally del Paraguay

La Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026 tiene 153,38 kilómetros. La misma está prevista arrancar a las 09:03 del viernes 28 de agosto en los 24,65 kilómetros de Cambyreta 1. En total, serán 8 pruebas especiales, repitiendo cuatro tramos en dos oportunidades. Además del primero, están los 15,66 kilómetros de Nueva Alborada, los 33,88 de Yerbateras y los 2,50 del Autódromo.

09:03: ES1 Cambyreta 1 (24,65 km)

09:56: ES2 Nueva Alborada 1 (15,66 km)

10:49: ES3 Yerbateras 1 (33,88 km)

11:50: ES4 SSS Autódromo 1 (2,50 km)

14:19: ES5 Cambyreta 2 (24,65 km)

1 5:12 : ES6 Nueva Alborada 1 (15,66 km)

16:05 : ES7 Yerbateras 2 (33,88 km)

17:18: ES8 SSS Autódromo 2 (2,50 km)

Mundial de Rally: La Etapa 2 del Rally del Paraguay

La Etapa 2, el sábado 29, transita por los tramos de Bella Vista, Hohenau, Trinidad y culmina en la Costanera de Encarnación. Los 137,34 kilómetros están divididos en los 21,15 km de Bella Vista 1, los 11,57 km de Bella Vista Sur, los 19,40 km de Hohenau y los 15,00 km de Trinidad, pruebas que son repetidas en una ocasión. Por último, cierran los 3,10 km de Encarnación Costanera.

08:19: SS9 Bella Vista 1 (21,15 km)

09:12: ES10 Bella Vista Sur 1 (11,57 km)

10:05: ES11 Hohenau 1 (19,40 km)

11:02: ES12 Trinidad 1 (15,00 km)

14:16: ES13 Bella Vista 2 (21,15 km)

15:09: ES14 Bella Vista Sur 2 (11,57 km)

16:05: ES15 Hohenau 2 (19,40 km)

17:02: ES16 Trinidad 2 (15,00 km)

18:05: ES17 SSS Encarnación Costanera (3,10 km)

Mundial de Rally: La Etapa 3 del Rally del Paraguay

La Etapa 3, el domingo 30, es la más corta y define al ganador del Rally del Paraguay 2026. La jornada empieza y termina en los 10,26 kilómetros de Encarnación, siendo la prueba 22, la Power Stage. En medio hay otras tres especiales: Artigas de 19,60 km, repitiendo pasada una vez, y Artigas Oeste de 8,44 km. El día tiene 68,16 kilómetros.

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07:05: ES18 Encarnación 1 (10,26 km)

08:38: ES19 Artigas 1 (19,60 km)

10:51: ES20 Artigas Oeste (8,44 km)

11:43: ES21 Artigas 2 (19,60 km)

14:15: ES22 Encarnación 2 - Power Stage (10,26 km)

Rally del Paraguay: ¿Cuántas tripulaciones disputan la carrera?

La segunda edición del Rally del Paraguay registró a 60 tripulaciones, de las cuales 29 son locales, incluyendo a los mundialistas Fabrizio Zaldívar, Diego Domínguez Bejarano y Andrea Lafarja, y 31 del extranjero. La categoría principal, la de los Rally 1, cuenta con 10 autos, que pertenecen a los 3 equipos: Toyota Gazoo Racing (5), Hyundai Motorsport (3) y M-Sport Ford (2).