¿Vas al Rally del Paraguay? Te contamos cómo estará el clima para que empieces a equiparte

Los aficionados ya se preparan para vivir de cerca la segunda edición del WRC Rally del Paraguay 2026, que disputará su undécima fecha mundialista del 27 al 30 de agosto a lo largo de las rutas de la famosa “tierra roja” itapuense.
Sin embargo, preparar las maletas requerirá una planificación estratégica, ya que las condiciones del tiempo variarán drásticamente a lo largo de los cuatro días de competencia.
De acuerdo con el pronóstico especial emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el jueves 27 de agosto, día del shakedown y largada simbólica en el Sambódromo de Encarnación, estará caluroso y soleado, con vientos del norte y una temperatura máxima que alcanzará los 29 °C (mínima de 19 °C). Ideal para disfrutar al aire libre.
Al día siguiente, el inicio de la Etapa 1, el día será caluroso con cielo escasamente nublado y vientos variables. La máxima alcanzará los 31 °C (mínima de 21 °C). Se aconseja hidratación y protección solar.
El sábado 29, la Etapa 2 dará la bienvenida a un frente frío con viento sur e inestabilidad. Se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 18 °C y 26 °C. El barro en los tramos de tierra roja promete ser un desafío extra tanto para las tripulaciones como para el público.
Finalmente, el domingo 30, día del cierre y premiación que se desarrollará a orillas del río Paraná, el clima se mantendrá fresco y húmedo, con loviznas, viento sur y valores térmicos entre 17 °C y 23 °C.
Lea más: El Rally del Paraguay se alista para seguir batiendo récords en la “tierra roja”
Lea más: Rally del Paraguay prepara una semana de experiencias en Itapúa
Datos básicos de la competencia internacional
Sede principal y epicentro: Encarnación (Parque de Servicios y Fan Zone en la Costanera República del Paraguay).
Distritos recorridos (10 municipios):
- Encarnación
- Cambyretá
- Capitán Miranda
- Nueva Alborada
- Trinidad
- Hohenau
- Bella Vista
- General Artigas
- San Juan del Paraná
- Carmen del Paraná
Parque motor: cerca de 60 tripulaciones confirmadas de América, Europa, Asia y Oceanía.
Recorrido: un total de 22 pruebas especiales sumando 356,04 km de velocidad pura sobre la característica tierra roja.
Afluencia e impacto económico: se aguarda una concurrencia superior a 400.000 espectadores y se estima un derrame económico para el departamento de Itapúa de más de U$D 200 millones.
Acceso a tramos: los tramos de competencia son de acceso libre. Se recuerda al público ubicarse únicamente en las zonas habilitadas delimitadas con cinta verde por razones de seguridad.
Lea más: Emblemáticos buques de la Armada zarpan hacia Encarnación como atracción y apoyo al Rally del Paraguay