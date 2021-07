GM Neuris delgado triunfa por equipos en Portugal

El paraguayo colaboró con 4.5 puntos para el equipo que ganó todos sus match entre los diez participantes del Campeonato Nacional de Primera División de la Federación Portuguesa de Ajedrez.

El representante del deporte ciencia de nuestro país permanece por tierras portuguesas donde desde hoy hasta el 31 del presente mes será parte de VIII Torneo Internacional Ciudad De Familiación, certamen pautado a nueve rondas y en el que Neuris figura como el mejor jugador del ránking inicial.

* Menores Feparaj

La Federación Paraguaya de Ajedrez (Feparaj) definió ayer los clasificados para el Panamericano de Ajedrez de menores, que se disputaría en forma híbrida (online presencial).

Los menudos ajedrecistas que representarán en forma oficial a nuestro país son los siguientes.

Sub 8 Absoluto: Enzo Viñales. Sub 10 Abs.: Ivan Torales. Femenino: Andrea Magalí Portillo. Sub 12 Abs.: Ezequiel Amarilla. Femenino: Fiorella Mayeregger. Sub 14 Abs.: Alejandro Jodorcovsky. Femenino: Renata Mayeregger.

Sub 16 Abs.: CM Sebastián Melián. Femenino: Paula Oviedo. Sub 18 Abs.: Angel Montiel. Femenino: Dora Pérez.