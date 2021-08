En Félix Pérez, a ritmo de triples

El evento se inició el viernes, con la participación de 12 equipos en masculino y 7 en la rama femenina. La jornada de la fecha se iniciará a las 9:30.

En certamen es uno de los primeros de este tipo que se realiza luego de mucho tiempo, y se resalta la cantidad de equipos que se inscribieron, lo que habla claramente de las ganas que tiene el mundo basketero del retorno de las competencias, de acuerdo a Luis Schmeda y Ximena Ibarra, quienes se encuentran en la organización del evento.

Mañana la Liga Nacional

Mañana arranca la primera competencia de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), la Liga Nacional, luego del paréntesis por la pandemia del Covid-19.

Los juegos son: San José vs. Sol de América en el “León Condou” y Colonias Gold vs. Paranaense de Encarnación en Obligado, a las 20:00. A las 21:00, Libertad vs. Ciudad Nueva en el “Montalbetti”.