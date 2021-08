Futsal: Honor y Femenino en plena disputa

Ayer se disputaba la 7ª y última fecha de la fase de grupos del Honor: San Cristóbal vs. Presidente Hayes, Colo Colo vs. Silvio Pettirossi, San Gerónimo vs. Filosofía UNA y Coronel Escurra vs. 3 de Mayo.

En la tabla de puntuaciones Presidente Hayes y Filosofía UNA son los líderes, con 13 unidades, seguidos por Coronel Escurra 11, San Cristóbal y San Gerónimo 10, 3 de Mayo 7, Colo Colo 4 y Silvio Pettirossi 0.

Campeonato Femenino

En el Femenino, en la fecha inaugural hubo victorias de Sport Colonial, Carlos Antonio López y Sport Guaraní, que derrotaron a los quintetos de Teniente Rojas Silva, Universidad Americana y Villa Virginia.

El martes se disputará la segunda fecha, con estos cotejos: 19:00 Universidad Americana vs. Sport Guaraní, 20:45 Carlos Antonio López vs. Sport Colonial y 22:15 Villa Virginia vs. Teniente Rojas Silva.