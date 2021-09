Caídas contra Italia Argentina y España en Ajedrez

Conforman el equipo nacional el MI Guillermo Vázquez, FM Antonio Almirón, Juan Heinichen, CM Alejandro Riline, WIM Jennifer Pérez, WIM Gabriela Vargas, Dalila Pérez, Renata Mayeregger, Arnold Mayeregger, CM Juan Sebastián Melián, Paula Oviedo y Dora Pérez.

Contra Argentina sumaron puntos el CM Melián con una victoria y tablas el MI Vázquez para los 1.5 puntos adjudicados, mientras ante Italia sumaron Paula Oviedo con triunfo y empate de la WIM Vargas. Frente a España sólo se perdió por medio punto y en el lance hubo triunfo de la WIM Vargas, y empates del MI Vázquez, WIM Jennifer Pérez y CM Melián. Hoy se enfrentará a Rusia (líder del Grupo C), Ucrania y Alemania.

Viñales y Fio Mayeregger

Tras completarse seis rondas de 9 pautadas y con la séptima disputándose anoche, los pequeños Enzo Viñales y Fiorella Mayeregger son los mejores clasificados, con el segundo lugar en la Sub 8 Open y Sub 12 Femenino, en el Panamericano de la Juventud de Ajedrez que se disputa en formato híbrido y con Paraguay jugando desde el CIT.

Andrea Portillo, 9ª en la Sub 19 Femenina; CM Sebastián Melián, 10º en Sub 16 Open; y Enrique Alló y Miguel Ayala, 9º y 10º en la Sub 18 Open.