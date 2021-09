Todo preparado para el debut contra España

Los últimos movimientos fuertes se realizaron ayer en el Arena del Faro, Klaipeda, sede de los encuentros para los grupos C, D, E y F del certamen que tiene un aforo para 7.000 espectadores, si bien para cumplir el protocolo sanitario en el país luso, solo el 50% de las gradas estará cubierto por aficionados.

En la fecha habrá una movilización para ultimar detalles del debut, en el Palengos Sporto Centro Arena. Paraguay jugará también en este escenario el viernes, contra Angola, pero frente al cuadro nipón lo hará el otro lunes en el Avia Solutions Group Arena de Vilna.

Derrota del anfitrión

El dueño de casa, Lituania cayó en su debut 1-2 contra su par de Venezuela, mientras que Kazajistán goleó 6 a 1 a Costa Rica, por el Grupo A. Por el Grupo B, Rusia goleó 9 a 0 a Egipto, mientras que Guatemala le ganó a Uzbekistán, por 5 a 4.

Hoy se abren los grupos C y D: Marruecos vs. Islas Salomón y Tailandia vs. Portugal, y Vietnam vs. Brasil y Panamá vs. Checa, respectivamente.