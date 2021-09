Continúa la acción

El turno de las pruebas de saltos (largo, alto, triple y garrocha) será hoy, desde las 08:00 hasta el mediodía.

Los festivales de lanzamiento y saltos citan a atletas de las categorías sub 16, sub 18 y mayores en ambas ramas, y son los últimos antes del Campeonato Sudamericano Sub 18, que tendrá lugar en Encarnación, el próximo fin de semana. Tras la celebración de estas jornadas se deben definir los últimos tres cupos en dichas pruebas en la selección nacional para el “Suda”.

La jornada de ayer también marcó el regreso a las competencias de Alejandro Medina, tras cinco años.