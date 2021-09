Ajedrez en la Cumbre: Eric Riva se impone en Caacupé

Con el mismo puntaje cerraron el CM Juan Sebastián Melián y José Alarcón, ocupando por el desempate correspondiente el segundo y tercer puestos a los dos citados.

En cuarta colocación aparece la vencedora de la general femenina, la juvenil Helen Montiel tras sumar 5.5 puntos de 7, mismo puntaje para Víctor González, quien por desempate ocupó la quinta colocación.

Los ganadores por categorías fueron:

Absoluto: Eric Riva 6 puntos. Vice: Juan Sebastián Melián 6 y Tercero: José Alarcón 6. Femenino gral: Helen Montiel 5.5. Sub 2000: Juan Ibáñez, Sub 1800: Víctor González. Sub 1600: Adrián Panaité.

No rankeado: Carlos Páez. Mejor femenina local: Mariana Doldán. Sub 18: Miguel Ayala. Sub 14: Ezequiel Amarilla. Sub 10: Guillermo Benítez. Mejor Caacupeño: Ezequiel Gaona.