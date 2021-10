Puños rairõ arena: Dos títulos nacionales en Villa Elisa

Los títulos: Adriana Zaldívar (Team Predator/Villa Elisa) vs. Yamila Estigarribia (Team Sparta) hasta 52 kilos y Karol Sánchez (Team Chacarita/Asunción) vs. Perla Maggi (Team Mbopi Boxing/San Lorenzo), hasta 60 kilos.

Preliminares (debutante): 1) Thiago Rai vs. Santino Martínez; 2) Lucero Vázquez vs. Alejandra Vergara, 3) Daniel Prieto vs. Darío Otazú, 4) Marcos Aquino va. Carlos Argüello, 5) Matías Mendoza vs. Juan González, 6) Víctor Fenández vs. Alejandro Seo, 7) Hugo Zacarías vs. Rodrigo Delvalle. 8) Óscar “Guitarrero” Flor vs. Isaías Castillo, 9) Alejandro Monzón vs. Emerson Esquivel, 10) Juan Mena vs. Édgar Brítez, 11) Manolo Gaona vs. Iván Vargas, 12) Francisco Salgueiro vs. Paulo Galeano, 13) Arturo Saucedo vs. Enzo Martínez, 14) Armando Sosa vs. Daniel González y 15) José “Pato” Bobadilla vs. Pedro Giménez.

Los peleadores pertenecen a las academias de las ciudades Villa Elisa, San Bernardino, Asunción, Caacupé, Luque y San Lorenzo.