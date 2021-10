Desempatan Félix Pérez-Queens en la Liga Femenina de Básquetbol

El partido de desempate, por igual cantidad de puntos sumados por ambas escuadras será en el polideportivo “Osvaldo Domínguez Dibb”, a partir de las 20:30.

El desempate permitirá realizar el cruce de partidos para la etapa semifinal del torneo, puesto que el que se ubique en primer puesto jugará contra el cuarto en la tabla, Everest de Ciudad del Este.

El perdedor del cotejo de hoy enfrentrá al tercero, el Club Atlético Ciudad Nueva.

*Posiciones al culminar la primera etapa: Félix Pérez Cardozo y Olimpia 11 puntos, Ciudad Nueva 8, Everest de Ciudad del Este 6.

Solo estos cuatro equipos participan del certamen. Para el 2022 hay expectativas para que se sumen otros clubes, tanto del interior del país, como capitalinos.

Formativas en Colonias

Los torneos nacionales en categorías U14 femenino y U16 masculino están en etapa de cuadrangular final en Obligado.

Juegos de hoy, en U16: Paranaense vs. Pilar y Coronel Oviedo vs. Colonias Unidas, a las 20:00 y 21:30, respectivamente.

En U14: Amambay vs. Félix Pérez Cardozo, San Lorenzo vs. Olimpia y Pilar vs. Colonias Unidas, a las 15:30, 17:00 y 18:30, respectivamente.