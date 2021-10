Liga Premium de Futsal FIFA: Cerro y Exa Ysaty comandan

Los azulgranas celebró una goleada sin precedentes al campeón vigente Sport Colonial, por el score de 10 a 1, por la cuarta fecha de la Serie A, en el partido disputado en el polideportivo del Sol de América.

Por su parte, en parejo encuentro Villa Hayes se impuso en el polideportivo departamental chaqueño 6 a 5 a Star’s Club. La Furia Villeta, también en la Ciudad Industrial, derrotó 2 a 1 al Deportivo Recoleta.

Olimpia dejó la punta

Afemec derrotó a Olimpia y ahora Exa Ysaty comanda solitario a este lote, en la Serie B, donde ya juegan la quinta fecha.

Exa Ysaty triunfó sobre Resistencia por 6 a 3. Afemec bajó a Olimpia de la vanguardia, imponiéndose también por el marcador de 6 a 3. Y ayer, Deportivo Santaní superó a Santa María por 5 goles a 1.

Puntuaciones

La tabla, en el Grupo A quedó así: Cerro Porteño 12 puntos; Villa Hayes 9, La Furia Villeta 6, Sport Colonial, Deportivo Recoleta y Star’s Club 3.

Grupo B: Exa Ysaty 13 puntos, Olimpia 10, Afemec 9, Deportivo Humaitá 6, Resistencia y Deportivo Santaní 3, Santa María 0.

Próxima ronda

El martes proseguirá la competencia, con la Fecha 6 del Grupo B, con estos cotejos: Exa Ysaty vs. Deportivo Humaitá, en cancha del primero; Afemec vs. Santa María en Afemec, Deportivo Santaní vs. Resistencia en San Estanislao. Todos los partidos arrancan a las 20:30. Fecha libre: Olimpia.

Por el Grupo A, los juegos serán el viernes y sábado, conforme el fixture.