Una fiesta mundial de los quinceañeros en fútbol de salón

Todos los juegos se disputarán en la sede principal inicial, el polideportivo Municipal de Presidente Franco, puesto que surgieron problemas y se descartó el polideportivo “Carlos Barreto Sarubbi” de Ciudad del Este.

Anoche, la selección paraguaya jugaba su segundo encuentro contra Uruguay, por la Serie C del certamen ecuménico.

El mundial lo disputan 12 equipos: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay, México, Canadá, Cataluña, Pakistán e India, además de la anfitriona, Paraguay.

Programa de hoy: Colombia vs. Pakistán, Argentina vs. Bolivia (Serie B), Brasil vs. Canadá, Cataluña vs. México (A), Paraguay vs. EE.UU. y Uruguay vs. Ecuador (C).

Nacional “Amambay 2021″

Hoy, al mediodía, está previsto el sorteo de los grupos y fixture de la etapa final del 51° Campeonato Nacional “Amambay 2021″.

Ayer surgieron los últimos clasificados por el Grupo 11, entre Encarnación, Carmen del Paraná y Capitán Meza, mientras que por el repechaje se enfrentaban Paranaense y Antequera.

Las finales se disputarán del 1 al 10 de diciembre en Pedro Juan Caballero como sede principal y subsedes en Capitán Bado, Bella Vista Norte y Concepción.