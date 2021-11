Básquetbol: Paraguay enfrenta a Argentina en clasificatorio del Mundial 2023

El mundial se celebrará en Filipinas, Japón e Indonesia del 25 de agosto al 10 de setiembre de 2023.

Estas clasificatorias otorgarán 7 plazas al mundial, clasificando el primero de cada grupo y los tres mejores segundos.

Paraguay integra el Grupo A de las clasificatorias junto con Venezuela y Panamá, que jugarán este mediodía, también en Buenos Aaires. Los siguientes juegos serán mañana, entre los mismos protagonistas y en igual horario que de la fecha.

Hoy también se abre la ventana en el Grupo B Uruguay vs. Colombia y Brasil vs. Chile. El Grupo C empieza a jugar desde el domingo: Canadá vs. Bahamas y República Dominicana vs. Islas Vírgenes. También el domingo, por el Grupo D: USA vs. Cuba y México vs. Puerto Rico.

La segunda ventana será en noviembre de 2022 y la última en febrero de 2023.