Comienza la fiesta del Fútbol de Salón

Los juegos se desarrollarán desde esta noche hasta el 10 de los corrientes en cuatro localidades, Pedro Juan Caballero como sede central, Capitán Bado, Bella Vista Norte y Concepción, como subsedes. Los actos inaugurales se cumplirán en todos los escenarios.

Programación

Los encuentros programados para la jornada inaugural son los siguientes: Grupo A: Capitán Bado vs. Encarnación y Ayolas vs. Carmen del Paraná; Grupo B: Amambay vs. Altos y Horqueta vs. San Juan Bautista; Grupo C: Concepción vs. Paranaense y Fernando de la Mora vs. Vallemí; Grupo D: Bella Vista Norte vs. Presidente Franco y San Juan Nepomuceno vs. San Pedro.

El seleccionado de Presidente Franco es el campeón vigente, consagrándose en el Nacional “Misiones 2020″, donde consiguió su presea número 10, para ser más ganador de torneos nacionales. Por detrás del máximo monarca del Nacional de Fútbol de Salón se ubican las representaciones de Paranaense y Amambay con nueve títulos, Villa Hayes, Concepción y Caaguazú con tres, Horqueta, Caacupé y Areguá con dos, Ñemby, Ypacaraí, Villarrica, Lambaré, Coronel Oviedo, San Ignacio y Encarnación con un campeonato.