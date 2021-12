Guerreras debutan hoy contra niponas en el mundial de balonmano “España 2021″

Las Guerreras integran el Grupo F, con Japón, Croacia y Brasil, selecciones que precisamente abrirán la serie, previo al partido de las guaraníes contra las niponas.

* Victoria anfitriona. Ayer se inauguró el certamen, con la victoria de la anfitriona, España, a costa de la selección de Argentina, por el marcador de 29 goles contra 13, en juego correspondiente al Grupo H. Fue el único juego disputado en la víspera y hoy se desarrollará el resto de los partidos correspondientes a la ronda preliminar.

Los otros juegos de la fecha son: Alemania vs. República Checa, Hungría vs. Eslovaquia (Grupo E), Corea vs. Congo, Dinamarca vs. Túnez (F) y Austria vs. China (H).

Pasado mañana, las Guerreras enfrentarán a Croacia, abriendo la jornada de encuentros, a las 14:00.

En el último juego por la fase de grupos, habrá duelo sudamericano con el choque entre Paraguay y la dura Brasil, a las 13:00. Las brasileñas se coronaron como las mejores del mundo en Serbia 2013.

Esta es la cuarta participación de la selección paraguaya en campeonatos mundiales. Antes estuvo presente en Francia 2007, Serbia 2013 y Alemania 2017. Los mundiales se llevan a cabo cada 2 años.

En el palmarés de las Guerreras se cuentan las medallas de bronce en el Panamericano del 2017, plata en el Sudamericano del 2006 y oro en los Bolivarianos de los años 2013 y 2017.