Al “mata-mata” en el Nacional de fútbol de salón

Los cuatro sobrevivientes disputarán el cuadrangular final desde el miércoles.

Las anfitrionas Amambay y Concepción, con puntaje perfecto en 4 cotejos, y Capitán Bado, con 7, aseguraron el pase a semifinales como primeras en sus series. En la Serie D, anoche se definía con los juegos Franco-San Pedro y Ñemby-S.J. Nepomuceno.

Emparejamientos del “mata-mata”: Amambay vs. Carmen o Encarnación; Bado vs. Horqueta/Altos/Villarrica; Concepción vs. Ñemby/Nepomuceno/Franco; Franco/Ñemby/Nepomuceno vs. Oviedo/Paranaense/Fernando.

Resultados del sábado. Serie A: Encarnación 4 - 4 Ayolas, Bado 4 - 3 Villa Hayes. Serie B: Horqueta 6 - 3 Altos, Amambay 6 - 1 Villarrica. Serie C: Paranaense 12 - 3 Fernando, Concepción 2 - 1 Coronel Oviedo. Serie D: Franco 7 - 2 S.J. Nepomuceno, Ñemby 2 - 0 Bella Vista Norte.