Premios y distinciones en Atletismo

El olímpico Derlys Ayala y la fondista Fátima Romero fueron galardonados como los Mejores Atletas en la categoría Mayores. La distinción también fue para Cecilia Narváez, Luis Fernando Araújo (sub 16), Araceli Martínez, Jhumiler Sánchez (sub 18), Fiorella Veloso, Lars Flaming (sub 20), Ana Paula Argüello y Antonio Ortiz (sub 23).

Christian Aranda y Fátima Villar fueron los mejores atletas en la modalidad trail running. Unos 18 atletas, de distintas categorías, culminaron el año en posesión de 23 nuevos récords nacionales.

El Deportivo San José se quedó con los títulos del Torneo de la Victoria (masculino y femenino), Torneo Aniversario de la FPA (masculino), y la general de la Copa de Clubes de Pista (además de femenino sub 16, ambas ramas sub 18 y sub 20, masculino Mayores, Máster femenino).

El Eladio Fernández Running copó la Copa de Clubes de Ruta, siendo campeón general, tras liderar tanto en 5 como en 10 kilómetros. La Asociación de Atletismo de Alto Paraná celebró la obtención de la Copa de Clubes de Pista en las categorías sub 16 masculino y Máster masculino; mientras que el Pingüi Athletic Club en Mayores femenino.

El PAC también terminó en lo más alto de la clasificación femenina del Torneo Aniversario. Además, se hizo entrega de los trofeos correspondientes al Circuito Nacional Federado, en todas las categorías y en la modalidad virtual.

Los campeones generales en esta competición presencial fueron Víctor Adrián Leite, Priscila Alsina (10 kilómetros), María Fátima Vázquez, Andrés Alvides (5 kilómetros).