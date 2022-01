Últimos tramos de torneos U17 y U20

El U17 disputará su penúltima jornada, en el sistema de campeonato “todos contra todos”, con dos enfrentamientos.

El equipo de Paranaense medirá a la representación de Caaguazú, a las 17:30 y a las 20:30, las anfitrionas tienen compromiso con Colonias Unidas. Queda libre Sol de América.

La última jornada será mañana, con los siguientes cotejos: 17:30 Sol de América vs. Paranaense y 20:30 Pilar vs. Caaguazú. Libre: Colonias Unidas.

Resultados

El plantel de Pilar goleó al de Paranaense por 82 – 32 en la jornada inicial. Con anterioridad, Sol de América se impuso por marcador de 62 – 48 a la representación de Colonias Unidas.

En la segunda fecha, celebrada anteayer, Caaguazú remontó para vencer por 59 – 50 a Sol de América, mientras que Colonias Unidas se repuso y superó 66 – 38 a Paranaense.

En la víspera, se debían enfrentar Caaguazú vs. Colonias Unidas y Pilar vs. Sol de América, en prometedores compromisos, teniendo la fecha libre la representación de Paranaense.

Cuadrangular sub 20

Anoche se inició la fase cuadrangular del sub 20 masculino, con los emparejamientos: Colonias Unidas vs. Ciudad Nueva y Pilar vs. Paranaense.

En la tarde-noche de hoy jugarán: 19:00 Paranaense vs. Colonias Unidas, 22:00 Pilar vs. Club Atlético Ciudad Nueva.

Los favoritos y ganadores de sus grupos en la etapa inicial, Pilar y Colonias Unidas, se enfrentarán mañana, al cierre del certamen. En primer turno, jugarán se medirán Ciudad Nueva y Paranaense.

Tanto la selección anfitriona, como la “colonense” marchan invictas.