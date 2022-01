Arranca la emoción de la Copa América de Futsal

Paraguay integra el Grupo B, junto con Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú. En el Grupo A se encuentran: Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Chile.

Los cotejos de hoy: 11:00 Perú vs. Venezuela, 13:00 Chile vs. Colombia, 15:00 Argentina vs. Bolivia y 17:00 Brasil vs. Ecuador. Los guaraníes debutarán mañana contra los petroleros, en el choque de fondo, a las 17:00.

El plantel albirrojo está compuesto por: Igor Insfrán, Giovanni González (porteros); Damián Mareco, Alan Rojas, Wilson Veiga Neto (fijos); Francisco Martínez, Arnaldo Báez, Juan Salas, Hugo Martínez, Javier Salas, Pedro Garay, Juan Benítez (alas); Vander Méndez, Richard Rejala (ala-pívot). D.T.: Carlos Chilavert.

El público podrá asistir, respetando todas las medidas sanitarias, con esquema de vacunación completo y portando el carné verde del Hincha seguro.

Se limita el ingreso al 80% del aforo del moderno polideportivo, con un costo de entrada de 20.000 guaraníes (SND y Red UTS) para la primera fase del certamen que reúne a todas las selecciones nacionales del Cono Sur, y con todas las estrellas de Brasil y Argentina integrando sus respectivos planteles.