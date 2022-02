Oficial: El histórico Tom Brady anunció su retiro de la NFL

Tom Brady dijo adiós: el histórico quarterback anunció su retiro de la National Football League (NFL). “He reflexionado y me he hecho preguntas difíciles, creo que los aficionados merecen el cine por cien de mí, pero en este momento es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de jugadores comprometidos”, escribió el jugador de 44 años horas después de desmentir que culminaría la carrera. El sábado, la cadena ESPN reveló la noticia.

Brady había manifestado que todavía no tomó la decisión de continuar o no por un año más en los Tampa Bay Buccaneers. “Lo sabré cuando el tiempo sea el adecuado. Hay mucho interés en cuándo dejaré de jugar. Lo comprendo. Cuando lo sepa, lo sabré; cuando no lo sé, no lo sé. No voy a apresurarme hacia una conclusión con respecto a eso”, explicó en el podcast “Let’s Go”. Luego, apuntó en Twitter que “es el momento de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas”.

En la despedida, el dueño de la camiseta número 12 recordó con aprecio las dos temporadas en los Buccaneers, equipo con el que ganó el séptimo Súper Bowl de su trayectoria. Los otros fueron con los New England Patriots. “A mis compañeros de los Bucs en los últimos dos años, los amo, me ha encantado ir a la batalla con ellos. Ha sido un profundo desafío, me inspiró a despertarme cada día y dar lo mejor de mí. No podía estar más feliz con lo que logramos juntos”, comentó.

Brady, quien disputó su último partido en la derrota de Tampa Bay 30-27 contra los Rams en el repechaje de la Conferencia Nacional, fue quince veces ‘Pro Bowl’ (récord de la NFL). Además, el nacido en San Mateo, California, terminó la temporada 2021 como el número uno en yardas con 5.316 y acabó con la mayor cantidad de anotaciones, 43. También cerró su participación en el los play-offs con 86 pases de anotación, otra marca de la liga.