Tom Brady y el retiro: “No me apresuro a una conclusión”

La cadena ESPN había revelado el sábado que Tom Brady anunciaría el retiro de la National Football League (NFL). El mejor quarterback de la historia del fútbol americano rompió el silencio en el podcast “Let’s Go” y mencionó que, por ahora, no tiene pensado culminar la carrera, que suma 22 temporadas. “No lo sé. Lo sabré cuando el tiempo sea el adecuado. Hay mucho interés en cuándo dejaré de jugar; lo comprendo. Cuando sepa lo sabré, cuando no lo sé, no lo sé. No voy a apresurarme hacia una conclusión con respecto a eso”, expresó.

Lea más: El legendario Tom Brady anunciaría su retiro de la NFL

Después de la noticia, las reacciones fue inmediatas: figuras del deporte, excampeoñeros y la propia NFL despidieron al jugador de 44 años, que actualmente juega en Tampa Bay Buccaneers. “A veces, toma tiempo realmente evaluar cómo te sientes y qué quieres hacer. Pienso que cuando sea el momento adecuado estaré listo para tomar una decisión, en un sentido u otro, justo como ya había dicho”, comentó el Brady, ganador de siete anillos de Súper Bowl. En este 2021, fue el pasador número uno en yardas con 5.316 y el que más anoto, con 43.