El campeón debuta contra Capiatá FC en la Copa de Oro de salonismo

El polideportivo ñeembyense será el escenario del juego entre la laureada escuadra de José Meza y los capiateños, por la Serie B.

Luego del partido inaugural, se completarán las series en los días que en adelante corresponderá a cada grupo, que está compuesto por 7 clubes.

Los juegos por la Serie A se disputarán los días martes, los de la B los miércoles y de la C, los viernes.

El martes 8 de marzo jugarán 29 de Septiembre vs. Zavalas Cue, 12 de Junio vs. Cerro Corá y Varadero FC vs. La Merced. Tendrá fecha libre: San Antonio.

Los dos restantes partidos por la Serie B se jugarán el miércoles 9 de marzo: NSA CE Club vs. San Alfonso y Atenas vs. Independiente de Barrio Obrero. Libre: Paso Medín.

La primera fecha por la Serie C será el viernes 11 de marzo, con los siguientes juegos: Simón Bolívar vs. Artemios FC, Fomento de Barrio Obrero vs. Atlético Occidental y UNASUR vs. LaCur. Libre: Sport Azucena de Coronel Oviedo.