Definidos grupos del Nacional Femenino de fútbol de salón

Así quedaron los grupos:

Serie A: Hernandarias, San Juan Bautista, Concepción y San Ignacio;

Serie B: Amambay, Encarnación, Coronel Oviedo y Capitán Miranda.

Juegos de la fecha inaugural: 18:00 Coronel Oviedo vs. Capitán Miranda (Serie B), Concepción vs. San Ignacio (A), actos inaugurales desde las 21:00, Hernandarias vs. San Juan Bautista (A), Amambay vs. Encarnación (B).

Sistema de campeonato. Clasificarán los dos primeros de cada serie y disputarán el 1° de la Serie A vs. 2° de la B, 1° de la B vs. 2° de la A. En caso de paridad habrá alargue de 10 minutos, y de persistir la igualdad se procederá a los tiros penales.

Los ganadores disputarán la final el sábado 26 y los perdedores pugnarán por el tercer puesto.

Hernandarias, la selección anfitriona, defiende el cetro conquistado en el 2019.