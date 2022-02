FPA anuncia lista de beneficiarios

En total 13 recibirán las becas de la SND, en cinco categorías. Ellos son: Derlys Ayala (Élite A), Camila Pirelli (Élite B), Carmen Martínez, Fátima Romero, Laura Paredes (Élite C), César Almirón, Larson Díaz (Asunción 2022), Mateo Vargas, Ana Paula Argüello, Rocío Chaparro, Jhumiler Sánchez, Antonio Ortiz y Fiorella Veloso (Proyección).

La SND todavía no hizo públicos los montos y beneficios para cada clasificación.

Aparte de las becas de la SND, la FPA entregará minibecas.

En un grupo se citan 24 atletas, principalmente recordistas nacionales de las categorías absoluta, sub 23, sub 20, sub 18, y sub 16, además de otros considerados para las carreras de postas para los Juegos Odesur. Entre ellos están los velocistas Xenia Hiebert, Cecilia Narváez, Fredy Maidana, los lanzadores Fedra Florentín, María José Cáceres, la saltadora Josefina Brítez y más.

Otro grupo recibirá las minibecas FPA para Asunción 2022. En esta lista se incluyen a 23 atletas, como Fátima Amarilla, Mariza Karabia, María Leticia Añazco, María Verónica Domínguez, María Caballero, Martín Sanabria, Alejandro Medina, María del Pilar Piccardo, Víctor Fatecha y otros.