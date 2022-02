El español Alcaraz gana el Abierto de Río

El título de Río de Janeiro es el segundo en la carrera del español, que en julio del año pasado conquistó el ATP 250 de Umag, y le otorga los puntos necesarios para meterlo entre los 20 mejores tenistas del mundo, una hazaña para su edad.

El español de 18 años, que es considerado por algunos como el sucesor de Rafael Nadal, batió la marca que impuso el año pasado el italiano Jannik Sinner al ganar a sus 19 años el título de Washington y ahora es el tenista más joven con un título ATP 500.

Nadal desea regreso de Djokovic

El tenista español Rafael Nadal, quinto del ranking mundial, expresó su deseo de que el serbio Novak Djokovic (1) pueda volver pronto a jugar tenis luego de que su postura de no vacunarse contra covid-19 le impidió jugar el Abierto de Australia en enero.

“Se vacune o no se vacune, que Novak pueda volver a jugar”, dijo Nadal ayer en conferencia de prensa previa al inicio de su participación en el Abierto mexicano, del 21 al 26 de febrero en el balneario de Acapulco (sur).

‘Rafa’ comentó que la decisión de Djokovic de no recibir la vacuna tendrá una repercusión en su trayectoria individual y rechazó que haya un impacto en la competencia por los torneos de Grand Slams que han sostenidos ellos dos y el suizo Roger Federer en los últimos años.

El serbio ha manifestado su determinación a no jugar los torneos en que no le permitan participar por su decisión a no vacunarse.