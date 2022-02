Hoy se inicia Nacional Femenino de salonismo

La selección local, Hernandarias, defiende el título conquistado en el certamen nacional de 2019, que también se había desarrollado en esta ciudad.

Hoy se disputará íntegramente la primera fecha, así como los actos inaugurales en el polideportivo Tacurupucú.

Las series

Los ocho seleccionados finalistas están divididos en dos grupos:

Serie A: Hernandarias, San Juan Bautista, Concepción y San Ignacio;

Serie B: Amambay, Encarnación, Coronel Oviedo y Capitán Miranda.

Programación

Los juegos de hoy, a partir de las 18:00 Coronel Oviedo vs. Capitán Miranda, Concepción vs. San Ignacio, actos inaugurales, Hernandarias vs. San Juan Bautista y Amambay vs. Encarnación.

Las dos mejores selecciones de cada grupo disputarán las semifinales el viernes, y los ganadores la gran final, al día siguiente.

En la galería de copas lidera la bicampeona Hernandarias (2018, 2019), Fernando de la Mora (2017), O’Leary (2016), San Ignacio (2015), San Juan Bautista (2014), Fomento de Barrio Obrero (2013) y Presidente Franco (2009).