Segunda jornada del Nacional Femenino de salonismo

En la fecha prosigue el certamen, a partir de las 18:15, con los siguientes encuentros: Amambay vs. Capitán Miranda (Serie B), Encarnación vs. Coronel Oviedo (B), Hernandarias vs. San Ignacio Misiones (Serie A) y San Juan Bautista Misiones vs. Concepción (A).

La fase grupal concluirá mañana, con estos partidos: Encarnación vs. Capitán Miranda, Amambay vs. Coronel Oviedo, Hernandarias vs. Concepción y San Juan Bautista vs. San Ignacio.

Los dos mejores de cada grupo pasarán a la etapa semifinal que se celebrará el viernes, mientras que el sábado será la gran final y el partido para completar el podio.

* Juegos de ayer. En la jornada inaugural, Coronel Oviedo se despachó con una goleada de 6-2 contra Capitán Miranda, en el primer juego, por la Serie B. Luego jugaban Concepción vs. San Ignacio, Hernandarias vs. San Juan y Amambay vs. Encarnación. En medio de los partidos se desarrollaron los actos protocolares.