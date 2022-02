Surgen semifinalistas del Nacional Femenino de salonismo

Se disputarán los últimos cuatro cotejos de la fase grupal. Los dos mejores avanzarán a la etapa semifinal que se disputará mañana.

* Programación de hoy. Los partidos a partir de las 18:15, serán: Encarnación vs. Capitán Miranda (Serie B), Amambay vs. Coronel Oviedo (B), Hernandarias vs. Concepción (A) y San Juan Bautista vs. San Ignacio (A).

* Choques inaugurales. No hubo sorpresas en la ronda inaugural, con las goleadas de Hernandarias y Ovetense y los triunfos de San Ignacio y Amambay.

Coronel Oviedo a Capitán Miranda por el score de 6 goles (María Barros 3 goles, Leila Steilman, Dalma Acosta y Yisselle Vera) contra 2 (Evelyn Vera y Camila Giménez).

Luego, San Ignacio goleó a Concepción 7 (Helen Acosta 2, Jéssica Cabañas 2, Griselda Garay 2, Angélica Vázquez) a 3 (Araceli Colmán, Luz Florenciani y Natalia Sanabria).

A continuación, las anfitrionas dejaron en figurillas a San Juan (8-1), con goles de Ana Chamorro 2, Ambar Aquino 2, Cintia Arévalo 2, Érica Rotela y Laide Insfrán); el del honor sanjuanino fue de Marian Rodas.

En el choque final, Amambay sacó un sacrificado 1-0 sobre Encarnación, con el salvador tanto de Luz Gómez.

* Juegos de anoche. En la segunda jornada jugaban: Amambay vs. Capitán Miranda, Encarnación vs. Coronel Oviedo, Hernandarias vs. San Ignacio y San Juan Bautista vs. Concepción.

Hernandarias es la favorita para retener el cetro y convertirse en tricampeón, mientras que San Ignacio impresionó muy bien en la jornada inicial. Anoche se enfrentaban en un prometedor choque.