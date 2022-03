Gran cita en Paraguay con la Superliga Americana de Rugby

El prestigioso torneo enfrenta a seis clubes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay. Los respectivos equipos son: Jaguares XV, Cobras XV, Selknam, Cafeteros PRO, Peñarol y Olimpia Lions.

La edición de este año arrancará el 13 de marzo y se extenderá hasta el 21 de mayo, teniendo como anfitriones del certamen a Chile, Paraguay y Uruguay.

En suelo nacional se jugarán tres fechas en total. La primera será en Asunción que correspondería a la tercera jornada, los días 26 y 27 de marzo, en el estadio de la URP Héroes del Curupayty, ubicado en el Comité Olímpico Paraguayo, enfrentando a Cafeteros Pro vs. Cobras XV y a Peñarol vs. Olimpia Lions.

Las otras fechas correspondientes a la cuarta y quinta se llevarán a cabo en el Estadio Antonio Aranda del Club 3 de Febrero en Ciudad del Este, el sábado 2 de abril y viernes 8 con tres partidos.

En la cuarta fecha se enfrentarán Selknam vs. Cafeteros Pro, Olimpia Lions vs. Cobras XV y Peñarol vs. Jaguares XV. En la quinta fecha los partidos serán Peñarol vs. Selknam, Cafeteros Pro vs. Olimpia Lions y Cobras XV vs. Jaguares XV.

Gustavo Borgognon, presidente de la URP, indicó: “Invitamos a toda la familia paraguaya a que asistan a los partidos, vamos a ofrecer una experiencia familiar y de disfrute para los espectadores tanto en Asunción como en Ciudad del Este. Queremos que se disfrute del Rugby nacional y en esta ocasión por primera vez tenemos la oportunidad de ser sede del único campeonato oficial de Sudamérica”.