Escurra abre la serie ante Kuzmanov en Sofia

Hernando José Escurra Isnardi abrirá el tie enfrentando al local Dimitar Kuzmanov, para luego dar paso al segundo punto en disputa, entre Adolfo Daniel Vallejo y el búlgaro Alexandar Lazarov.

Mañana se cumplirán tres encuentros, de acuerdo a cómo se den los resultados del singles más el doble, en primer turno y a partir de las 11:00 hora paraguaya. El duelo de parejas pondrá frente a frente a Alexander Donski/Petr Nesterov y Juan Borba/Dani Vallejo.

De no surgir ya un ganador de la serie tras el dobles, se cumplirán los restantes singles, entre Dimitar Kuzmanov vs. Daniel Vallejo y por último Alexandar Lazarov vs. Hernando Escurra.

Este será el primer enfrentamiento entre Paraguay y Bulgaria desde que nuestro país inició esta competencia por equipo masculino de naciones, en 1931. Según las estadísticas, el equipo nacional vuelve de llenó a la competición de la Copa Davis en la década del ‘80 y desde el ‘83 hasta el ‘89 en el Grupo Mundial.